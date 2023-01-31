السيطرة على حريق سيارة نقل مواد بترولية فى السويس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل تحمل مواد بترولية في السويس، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو ضحايا.

كانت غرفة الحماية المدنية في السويس قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل بفنطاس تنقل مواد بترولية على طريق "السويس - السخنة".

ودفعت إدارة الإطفاء بسيارتين مجهزتين بمادة الفوم للتعامل مع البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماد النار.

وكشفت المعاينة أن السيارة كانت تسير على طريق "السويس - السخنة" في اتجاه السخنة، وعندما وصلت السيارة إلى أول مدخل طريق القطامية القديم من السخنة وقع ماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق في المحرك والوصلات الكهربائية وامتد إلى الفنطاس واشتعلت به النار.

وأسفرت جهود رجال الحماية المدنية عن إطفاء النيران دون تأثر المركبات على الطريق، إذ تمكنوا من حصار النيران واستمرار أعمال التبريد بالتوازي مع ذلك من جهة الطريق.

واستخدم رجال الإطفاء مادة الفوم في السيطرة على النيران والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال.