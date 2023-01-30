الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

واشنطن: مصر لعبت دورًا فِى خفض التصعيد بالأراضى المحتلة

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنَّ إدارة أمريكا الحالية تهتم بشئون الفلسطينيين وترغب فى إقامة علاقة معهم.

وأضاف «وربيرج» فى مداخلة عبر «زووم» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أنَّ الرئيس الأمريكى جو بايدن يرى أن الحل الوحيد للصراع «الفلسطينى - الإسرائيلى» حل الدولتين من خلال دعم الظروف المناسبة والوصول إلى مفاوضات.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن للمنطقة جاءت من أجل الاستماع إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد من القادة فى المنطقة خصوصًا الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، أنَّ مصر لعبت دورًا جوهريًا فى خفض التصعيد منذ سنوات داخل الأراضى المحتلة، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أدركت أهمية الدور المصرى فى المناقشات، وذكر أننا ندعو جميع الأطراف لخفض العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أعلن فى وقت سابق توجهه لزيارة مصر وإسرائيل والضفة الغربية، وكتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «توجهت إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، ورحلتى الرابعة إلى المنطقة بصفتى وزير الخارجية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوية الأمن الإقليمى والعالمى».

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