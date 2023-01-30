الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأربعاء.. عرض فيلم «مشبك شعر» بمركز الثقافة السينمائية

فيلم الرسوم المتحركة
فيلم الرسوم المتحركة “مشبك شعر”

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني يوم الأربعاء القادم أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم الرسوم المتحركة “مشبك شعر” للمخرجة عطية خيري.

فيلم “مشبك شعر” يعد الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري، ويقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

ويأتي عرض فيلم “مشبك شعر” ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

وكان مركز الثقافة السينمائية عرض  يوم الأربعاء الماضي الفيلم السينمائي "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية  الطويلة تدور أحداثه حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل، فيتجهوا نحو رحلة للوصول إلى الفوز، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال تلك  الرحلة ومن إﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى حمدي كلمات الأغاني  منة عدلي القيعي بطولة كريم محمود عبدالعزيز منة شلبي محمود حافظ  محمد محمود  عمرو عبدالجليل.

 

مركز الثقافة السينمائية لقومي للسينما منار حسني مشبك شعر فيلم “مشبك شعر” المركز القومي للسينما

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