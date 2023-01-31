نعرض من خلال التقرير تفاصيل أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 31-1-2023، والتي تحصل على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية وذلك عقب ارتفاعات متتالية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء للمستهلك

يقدم موقع الدستور الإلكتروني أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 31-1-2023 للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي تهم كافة القطاعات وهي كالتالي:-

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه للطن.



متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27350 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1850 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير 1850 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1840 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1890 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1940 جنيها.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الوطنية 1830 جنيها.

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