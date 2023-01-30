«شيخة الكون».. طرح أحدث أغاني أصالة نصري عبر يوتيوب

أهدت النجمة السورية أصالة نصري دولة الكويت أغنية وطنية جديدة تحمل اسم “شيخة الكون” وقدمتها باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أصالة في أغنية “شيخة الكون” مع كل من الشاعر الغنائي علي الفضلي، والملحن محمد بودله، والموزع الموسيقي حسام كمال، ومهندس الصوت جاسم محمد.

وقدمت أصالة أغنية “شيخة الكون” وذلك قبل حفلها الغنائي المقرر أن تحييه وسط جمهورها الكويتي ضمن فاعليات مهرجان “فبراير الكويت” ويقام الحفل في يوم 3 فبراير من الشهر المقبل، ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي نبيل مشعل.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا من الأغنيات من أعمالها الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها "شكرًا، 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

حفل أصالة بدبي

تستعد النجمة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 11 فبراير المقبل وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

أحدث أطلالات أصالة

كانت خضعت لجلسة تصوير جديدة اتسمت بالأناقة والجاذبية والهدوء، حيث ظهرت بعدة فساتين باللون الذهبي والسماوي بعدسة المصور محمود البحيري، ونالت الإطلالة إعجاب العديد من متابعيها، حيث كان المكياج الخاص بها جذابًا ومميزًا للغاية، وأعجب محبوها بجلساتها الأخيرة والتي تظهر فى كل مرة بإطلالة مثيرة.