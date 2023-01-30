الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي وغزل المحلة في الأسبوع الـ 16 للدوري الممتاز

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

 أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي التي ستبدأ في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي 

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب

خط الدفاع .. محمد سيد بازوكا - مصطفى العش  - معاذ الحناوي

خط الوسط..محمد جابر - حميد ماو - أحمد النادري – محمود علاء 

خط الهجوم .. كريم مصطفى - أحمد الشيخ  - جابريل أوروك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو شعبان وأحمد رضا وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمي ومصطفى أسامة ومحمد نبيه وعبده يحيى وعبد الرحمن عاطف وحازم مرسي. 

وكان القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي قد أعلن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى ..محمد أبوجبل 

خط الدفاع ..أسامة إبراهيم - أحمد ياسين – أحمد العش – إسحاق يعقوب 

خط الوسط..محمود قاعود – محمد فتحي – محمود سيد – محمد هلال - 

خط الهجوم ..أحمد ياسر – كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد صبحي ومحمود الجزار وعاصم صلاح وأحمد سعيد وأمير مدحت ومحمد بسيوني  وموسي دياوارا ,إسلام جابر وأسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي السادس عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات و7 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية والهزيمة في أخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى بابا فاسيليو لقيادة الفريق للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتخطي الداخلية وانبي في حالة تعثره أمام سموحة.

ويحتل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال المركز السابع برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ومنذ تولي المسئولية قاد عبد الباقي جمال الفريق في ثلاث مباريات حقق خلالهما انتصارين على انبي والزمالك وتعادل مع المصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 والتساوي مع المقاولون الذي يحتل المركز الرابع .

الدوري المصري الممتاز غزل المحله فريق البنك الأهلي عبد الباقي جمال القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو

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