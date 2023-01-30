الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

الحملة
الحملة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة وخطة المحافظة لتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعد جديد للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً. 

أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بنطاق 9 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 5430 م2 عبارة عن إزالة، حالة تعد بمساحة 2000 م2 بدائرة مركز أبو المطامير، و12 حالة  تعدي بمساحة 1475 م2 بدائرة مركز رشيد، و4 حالات تعدي بمساحة 640 م2 بدائرة مركز الدلنجات.

كما تمكنت الحملة من إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 465 م2 بناحية مركز شرطة كفر الدوار، وحالتي تعد بمساحة 285 م2 بدائرة مركز شبراخيت، و3 حالات تعد بمساحة 248 م2 بدائرة مركز ببدر.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 250 م2 بحوش عيسى، وحالتي تعد بمساحة 37 م2 بوادي النطرون، وحالة تعد بمساحة 30 م٢ بالمحمودية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

أراضي املاك الدولة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة إستمرار الحملات المكبرة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة العرض على النيابة الرقعة الزراعية الجهات المعنية بالمحافظة النيابة العامة

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وائل لطفي

عام طه حسين

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