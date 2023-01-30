الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الدكتور عبد
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي

ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي

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