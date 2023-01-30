الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 35 طن مخلفات بقرية البرجاية في المنيا

حملات نظافة وإزالة
حملات نظافة وإزالة تعديات بقرية البرجاية في المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات وأعمال رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص بجانب إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة.

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ورفعت 35 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة وإيقاف حالتي تعدي وبناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية بقرية البرجاية رفع ٣٥ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن القري التابعة لها ومن منطقة طراد النيل ودماريس بجميع مداخلها وشوارعها الرئيسية والفرعية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية قام برصد وإزالة حالة تعدي على مساحة قيراط في عزبة الإصلاح وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة كما قام بفك شده خشبية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم الانارة بالوحدة المحلية بالقرية واصل أعماله الفنية بصيانة وإنارة الكشافات بطريق مصر أسوان الزراعي وعمل صيانة لجميع الكشافات والخلايا المعطلة والتالفة منها وتم تغييرها وتم تصليح العطل في عزبة الجبرتي لتوضيح الرؤية وتجنبا للحوادث.

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المنيا رفع 35 طن مخلفات إزالة وإيقاف حالتي تعدي صيانة وووووغصلاح كشافات الإنارة قرية البرجاية بمركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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