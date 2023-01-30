الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

برامج لتقييم وتأهيل اضطرابات التخاطب في معرض القاهرة للكتاب

جناح الكتاب الملموس
جناح الكتاب الملموس بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، لذوي القدرات الخاصة نصيب كبير من الدور المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ففي جناح دار “الكتاب الملموس”، والذي يقدم العشرات من العناوين بطريقة برايل، بالإضافة إلى خدمات أخرى، تتيحها الدار لذوي الهمم.

وقال الناشر هاني عكاشة، مسئول جناح دار الكتاب الملموس، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدار تشارك هذا العام في المعرض للمرة الخامسة على التوالي.

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وعن الخدمات التي تقدمها الدار أضاف “عكاشة”: تضم معروضات جناح الكتاب الملموس في المعرض، أحدث برامج كمبيوتر في العالم العربي لتأهيل وتقييم اضطرابات التخاطب لدى الأطفال. 

ــ برامج لتقييم وتأهيل اضطرابات التخاطب

ومن هذه البرامج تابع “عكاشة”: برنامج تدريبات النطق وإخراج الأصوات ــ برنامج تدريبات تأهيل اضطرابات النطق الشائعة ــ برنامج التدريبات السمعية ــ  برنامج تدريبات تنمية الانتباه السمعي ــ  برنامج تدريبات الإدراك البصري ــ  برنامج تدريبات التمييز السمعي في ثلاثة مستويات ــ  برنامج تدريبات المحتوي لمجموعة الخضروات والفاكهة ــ  برنامج تدريبات المحتوى لمجموعة أجزاء جسم الإنسان ــ  برنامج تدريبات مرحلة الكلمة التسمية والتعرف ــ  برنامج تدريبات تنمية السياق اللغوي (قواعد اللغة) ــ  برنامج تدريبات إشارات الذاتوية (التوحد) ــ  برنامج تأهيل النمو الصوتي وغيرها.

ولفت “عكاشة”، إلى أن برنامج تقييم الاضطرابات، يبدأ باختبارات الانتباه والإدراك، للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدها يتم تحديد البرامج المناسبة للطفل من خلال الكتاب الملموس، ونبدأ في تنمية المهارات اللغوية، من خلال تعرف الطفل على البيئة المحيطة به من خلال حواسه، ومن ثم تأهيل هذه الحواس المضطربة في الطفل.

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يشار إلى أن الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ــ بجوار مسجد المشير طنطاوي.

تقام دورة هذا العام تحت شعار: “على اسم مصر” معا .. نقرأ .. نفكر .. نبدع، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف المعرض، وشخصيتا المعرض، الشاعر الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، وبمشاركة 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وأكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية في برنامج المعرض الثقافي، داخل أكثر من سبع قاعات.

برامج لتقييم وتأهيل اضطرابات التخاطب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشاعر صلاح جاهين كامل الكيلاني

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