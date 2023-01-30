الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نادر أبوالليف.. قتل عن طريق الخطأ ووعكة صحية على الهواء

نادر أبو الليف
نادر أبو الليف

وعكة صحية كبيرة تعرض لها المطرب نادر أبوالليف بشكل مفاجئ، أسفرت عن احتجازه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي. 

أزمات كبيرة تعرض لها المطرب نادر أبوالليف خلال حياته. 

اشتعال السيارة

أعلن الفنان نادر أبوالليف عن نجاته وأولاده وزوجته من الموت، بعدما نشبت النيران في سيارته، مؤكدًا، عبر منشور له على «فيسبوك»، أن السيارة احترقت بسبب ما اعتبره "العين والحسد والقر". 

خلاف مع أيمن بهجت قمر

انتقد المطرب نادر أبوالليف، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ودخل الاثنان في مشادات كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم صلة القرابة التي تجمعهما، حيث اتهم أبوالليف أيمن بهجت قمر بالتقصير في حقه، ورد عليه الأخير مطالبًا بالكف عن توجيه الإساءة له.

قتل طفل عن طريق الخطأ

في عام 2017، حُكم على أبوالليف مؤخرا بالحبس عامين وغرامة 5000 جنيه بسبب القتل الخطأ للطفل سائق عربة "كارو"، حيث أعلن أبوالليف عن انتهاء المنازعة مع أهالي القتيل، بعدما تدخل لاعب كرة القدم أحمد حسن، بالصلح بينه وبين والد الطفل.

أزمة صحية على الهواء مباشرة

تعرض أبوالليف لأزمة صحية على الهواء، في مايو 2017، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، حيث سقط على الأرض أثناء حواره، ومنحه مقدم البرنامج "زجاجة مياه". 

جدير بالذكر أن المطرب أبوالليف وهبة مختار طرحا مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى، وطبلة أحمد عيادى، وجيتار مصطفى أصلان، وتم التسجيل فى استديو طرب، ومكس وماستر هانى محروس.

يذكر أن الفنان نادر أبوالليف شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة.

أبو الليف اجتماع التواصل الاجتماعي التسجيل الاجتماعي العاشرة العرض المسرحي

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