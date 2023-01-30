مساعد رئيس أكاديمية الشرطة: الشائعات أهم أدوات الحروب الجديدة لاستهداف الدول

قال اللواء دكتور أيمن سعد الدين مساعد رئيس أكاديمية الشرطة أستاذ الأمن القومي المساعد بكلية الشرطة، في كلمته خلال ندوة الوعى العام أحد دعائم الإستقرار الوطني التي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة، إن موضوع الندوة مهم جدا نظرا للدور الكبير للوعي العام على الجانب الشرطي والأمن القومي للدول.

وأضاف اللواء أيمن سعد، أن الشائعات تمثل خطورة كبيرة جدا، وهي ظاهرة اجتماعية قديمة منذ بداية خلق الإنسان، ولكن الشائعات تطورت مع ظهور مواقع التواصل، وأصبحت الشائعات أحد الأدوات الهامة في الأجيال الجديدة من الحروب بشكل كبير.

- تعريف الشائعة

وعرف الشائعة خبر مختلف لا يمت للواقع أو به جزء من الحقيقة يتناقله الناس بأي وسيلة ويؤثر في ارائهم، وتقاس قوة الشائعة عن طريق أهمية الموضوع المطروح بالإضافة لغموضه، ويتم مواجهتها من خلال طرح الحقائق أو التقليل من أهميتها.

وكشف اللواء ايمن سعد أن الشائعات لها تأثير على الأمن القومي، وقال إنه يمكن مواجهة الشائعات وايضا التصدي للشائعات حسب الشائعة المطروحة، وأشار إلى أن بعض المواطنين يشاركون في نقل الشائعات بدون قصد، خاصة في الأخبار التي تصل للمواطنين بمعلومات منقوصة، فيقوم البعض بإكماله من خلال خبراته الشخصية، وأوضح أن نقل الخبر بشكل غير صحيح ربما يأتي نتيجة لأخطاء حسية أو عقلية أو نفسية، منوها إلى أن دورنا في مواجهة الشائعات إلا تتناقل الشائعات ونستخدم عبارة اجعلها تقف عندك لمنع تداول الشائعات وحماية الوطن.

ونظمت أكاديمية الشرطة ، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية عن الوعى العام أحد دعائم الاستقرار الوطني بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وخبراء المتخصصين فى هذا الشأن .

وانطلقت فعاليات الندوة بحضور اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأي والخبراء المتخصصين.