عامل نظافة يعثر على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بالقطامية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف هوية المتهم بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في صندوق جمع قمامة بالقطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل، لمطابقتها بالبصمة الوراثية الخاص بالمتهم بإلقاء الجثة فور كشف هويته والقبض عليه، وقررت أيضا التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لفحصها، لكشف هوية المتهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة القطامية، بلاغا من أحد عمال النظافة، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق جمع قمامة بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، وتبين أنه "ذكر"، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.