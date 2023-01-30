العثور على جثة مجهولة لمسن بأحد شوارع قصر النيل فى القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية مسن عُثر على جثته بأحد شوارع دائرة قسم شرطة قصر النيل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفى تمهيدًا لمطابقتها بالبصمة الوراثية في حال تعرف أحد المواطنين عليه، وطلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة تمهيدا للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، وطلبت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العامة في محاولة للتعرف على هويته، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لمسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين عدم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت التحريات بأن المتوفي متسول ومتخذا من الشارع مسكنا له، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.