إعلان نتيجة الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي متاحة الآن في جميع مدارس المحافظة.

كانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بسبب عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة، تقسيم إعلان النتائج على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة.

- يوم الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي.

- يوم الاثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي.

- يوم الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

- يوم الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.

- يوم الاثنين 6 يناير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.​

أوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتب الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكلها الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة التي وجه بها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ونفى “زلطة”، صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

وشدد المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريح سابق له، أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

كما أكد المتحدث الرسمي، أيضا عدم صحة المنشور الذي تم تداوله بشأن احتساب درجات الامتحانات لأي صف من صفوف النقل، موضحا أن توزيع الدرجات بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي يتضمن درجات أعمال السنة مضافا إليها درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول، مهيبا بأولياء الأمور والطلاب أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة.