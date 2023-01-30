فخري الفقي يوضح تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

نظم الاتحاد العام للمصريين فى الخارج عبر منصة زووم، ندوة بعنوان “الأزمة العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري ودور المصريين في الخارج" تحدث فيها الدكتور فخري الفقي مساعد الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

تناول الحديث أصل المشكلة والتضخم الحادث وزيادة الأسعار في كل دول العالم، كما تطرق الحديث إلى تأثير ذلك على الدولار وسعره مقابل الجنيه المصري والواجب اتباعه من سياسات مالية لمواجهة انخفاض سعر صرف الجنيه.

كما تناول اللقاء دور المصريين في الخارج في دعم الدولة من العملة الأجنبية بطرق مختلفه لزيادة ضخ الأموال الأجنبية بمحفزات ودوافع جديدة دون الاعتماد على التحويل للقطاع العائلي خصوصاً مع ضرورة أن تتوافر الأفكار والخدمات الجاذبة لأصحاب رؤوس الأموال من أبناء مصر في الخارج.

حضر الندوة مجموعة من رؤساء الجاليات ورؤساء فروع الاتحاد العام في عدد من دول العالم ومجلس الإدارة، كما حضره بعض نواب الشعب والسياسيين وممثلي وزارة الهجرة وبعض الوزارات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهدف في ندواتة المختلفة إلى التوعية والإرشاد بأهمية ما يحدث في العالم مع التوصية بضرورة زيادة حجم المدخرات والتحويلات حيث يبلغ العائد من تحويلات المصريين في الخارج في الأوقات العادية ٣٢ مليار دولار قابلة للزيادة حالة تعافي الاقتصاد العالمي.