الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 أطنان سكر فاسد قبل بيعها فى سوهاج

سكر
سكر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، لضبط الأسعار، ومنع أي تلاعب في الأسعار، أو احتكار في السلع والمنتجات.

أسفرت الحملة عن ضبط مالك محل لتجارة مواد العطارة، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان سكر حر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
 

اتخاذ الإجراءات اللازمة أجهزة الأم أجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية اجتماعا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة «سيدة مصر الجديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟