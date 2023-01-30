ضبط 10 أطنان سكر فاسد قبل بيعها فى سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، لضبط الأسعار، ومنع أي تلاعب في الأسعار، أو احتكار في السلع والمنتجات.

أسفرت الحملة عن ضبط مالك محل لتجارة مواد العطارة، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان سكر حر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

