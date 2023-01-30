الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: أمطار على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية اليوم الإثنين

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين باردًا فى الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلًا على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية ، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنًا عن بداية فصل الشتاء فلكيًا، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقًا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، بزاوية قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

طقس اليوم مائل للدفء نهارا بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 21 درجة بالعاصمة بالقاهرة مائل للدفء نهارا القاهرة والعظمى بالعاصمة 21 درجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟