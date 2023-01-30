الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 32 إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الشرقى فى أسيوط

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

 أصيب 32 شخصا إثر انقلاب أتوبيس ناحية الكيلو 103 بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، والقادم من محافظة القاهرة متجها إلى محافظة أسوان.

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من شرطة الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس قادم من محافظة القاهرة، متوجها الي أسوان ناحية الكيلو 103 بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية أسيوط.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة ونتج عن الحادث إصابة كل من "إبراهيم. م"، 36عامًا و"حسن. س"، 22عامًا و"نجاة. ا"، 80عامًا و"قناوى. ع"، 45عامًا و"أحمد. م"، 22عامًا و"زينب. م"، 60 عامًا و"فاطمة. ا"، 32عامًا و"جهاد. ك"، 28 عامًا و"الشربيني. س"، 21عامًا و"مصطفى. ص"، 25عامًا و"علاء. خ"، 21عامًا و"إبراهيم. ح"، 24عامًا و"عبدالله. ح"، 21عامًا و"وليد. م"، 32عامًا و"فارس. م"، 19عامًا و"خالد. ع"، 24عامًا و"محمود. ع"، 28 عامًا و"حاتم. ع"، 37 عامًا و"مختار. م"، 35عامًا و"محمد. ج"، 30 عامًا و"عاطف. ع"، 52 عامًا و"زينب. ع"، 29 عامًا و"صالح. ع"، 28 عامًا و"أحمد. ا"، 21 عامًا و"مصطفى. م"، 30 عامًا و"عبد العزيز. س"، 27 عامًا و"رمضان. ف"، 22 عامًا و"فاطمة. ف"، 48 عامًا و"أسماء. م"، 45 عامًا و"محمود. م"، 27 عامًا و"أسامة. ف"، 35 عامًا و"حسن. ع"، 22 عامًا ومصابين إصابات متفرقة بالجسد ومقيمين محافظات قنا والأقصر وأسوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط العام، والإيمان العام، والمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات ومعرفة سبب وقوع الحادث.

الصحراوي الشرقي العرض على النيابة اللواء أحمد جمال المستشفى الجامعي انقلاب أتوبيس محافظة أسيوط مدير أمن أسيوط مساعد وزير الداخلية

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وائل لطفي

عام طه حسين

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