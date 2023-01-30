الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرانس24: «ذهب رمسيس والفراعنة» من أجمل المعارض التى تستعد باريس لاستضافتها

تابوت الملك رمسيس
تابوت الملك رمسيس الثاني

أكد موقع قناة “فرانس 24” أن معرض "ذهب رمسيس والفراعنة" من أجمل المعارض "الجذابة والنادرة"التي تستعد باريس لاستضافتها.

 

قال التقرير إن متحف بابلو بيكاسو سيحتفل بمرور 50 عامًا على وفاة الفنان بينما سيستكشف مركز بومبيدو التأثيرات الأدبية التي ألهمت موسيقى سيرج جينزبورج، والعديد من المعروضات هذا العام هي تجارب غامرة، حيث تبحث الأماكن عن طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع الكلاسيكيات.

 

ويتم استكشاف علاقة كاتب الأغاني الفرنسي الأسطوري بالأدب في هذا المعرض في المكتبة العامة بمركز بومبيدو لأول مرة، وستُعرض مخطوطات من منزل جينسبورج الواقع في شارع دي فيرنويل في باريس جنبًا إلى جنب مع كتب من مجموعته الشخصية. 

 

ويعتبر جينسبورج ، الذي كتب أكثر من 500 أغنية طوال مسيرته المهنية ، أحد عازفي الكلمات واللحنين العظماء في فرنسا ، حيث تأثرت القصائد والأغاني بعمق بالأدب والشعر.

 

وأكد التقرير أن جاذبية هذا المعرض هي فرصة لرؤية تابوت رمسيس الثاني نفسه ، المعار إلى فرنسا، وغالبًا ما يُعتبر أعظم فرعون في عصره ، ازدهر الفن والثقافة المصرية في ظل حكمه حيث كرس عهده لبناء المدن والمعابد والآثار ، والتي لا يزال الكثير منها قائمًا. 

 

كما سيتم عرض المجوهرات والأقنعة والتحف المصرية القديمة من داخل المقابر التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام.

 

وأيضا بمناسبة مرور 50 عامًا على وفاة بابلو بيكاسو ، دعا المتحف الذي يحمل اسمه في باريس المصمم البريطاني بول سميث للإشراف على معرض فريد يعرض المجموعة الدائمة للمتحف في ضوء جديد، مع التركيز على الألوان ، يمكن للزوار أن يتوقعوا رؤية مشهد جديد للروائع المشهورة لواحد من أكثر الفنانين جرأة وإنتاجًا في القرن العشرين.

الثقافة المصرية الفن والثقافة المجوهرات المعروضات بابلو بيكاسو

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