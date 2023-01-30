كيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تخفض الانبعاثات الضارة من الرحلات الجوية؟

قدم موقع "إم اي تي تكنولوجي ريفيو" البريطاني أفكار- على لسان مراسله المتخصص في قضايا المناخ- لأبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تخفض الانبعاثات الضارة من الرحلات الجوية وتجعل السفر الجوي نظيفا.

قال المراسل في تقريره: “بصفتي مراسلاً للمناخ، أتردد أحيانًا في الاعتراف بذلك ، لكنني أشعر أن الوقت قد حان لأن أكون صريحًا في شيء ما، فأحب الطيران، ولا يتعلق الأمر بالسفر فقط ورؤية أماكن جديدة، فأنا أستمتع حقًا بهذه العملية، من الجلوس في صالة وصول بالمطار إلى الانزلاق إلى مقعد بجوار النافذة، حتى أنني أقدر أناقة الرحلة السلسة عبر أمن المطار”.

وأضاف: “أشعر بالخلاف مع حبي مع الطيران وعملي الذي يغطي تغير المناخ لأن الطيران يشكل حوالي 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم في عام 2019، ويمكن أن تتضاعف حركة الطيران أكثر من مستويات اليوم بحلول عام 2050، ونحن لا نعرف حقًا ما الذي سنفعله حيال ذلك".

وتابع: "يعد الطيران أحد القطاعات سيئة السمعة "التي يصعب إزالة الكربون منها، حيث يكون التحدي التقني المتمثل في خفض الانبعاثات حادًا بشكل خاص، ويجب أن يكون وقود الطائرات خفيفًا ومضغوطًا بشكل خاص، بحيث يمكن للطائرات أن تصل إلى السماء ولا تزال بها مساحة للأشخاص أو البضائع.

وأضاف أن لدى الصناعة بعض الأفكار للتقنيات التي يمكن أن تخفض الانبعاثات ، وقد بدأ البعض حتى في جعلها تختبر الرحلات الجوية، ففي الأسبوع الماضي أكملت شركة ناشئة رحلة تجريبية لأكبر طائرة كانت تعمل بالهيدروجين.

وأشار إلي أن التقنيات التي يمكن أن تغير الطيران ، والمدة التي قد تستغرقها لإحداث تأثير، والمكان المناسب لهذه الرحلة التجريبية، فهناك عدد قليل من التقنيات المحتملة على الطاولة التي يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات من الطيران.

أول ذلك وقود الطيران المستدام، أو SAFs ، هو بدائل لوقود الطائرات المصنوع من مصادر غير أحفورية، وهناك مجموعة كبيرة جدًا من SAFs هناك ، بما في ذلك تلك المصنوعة من زيوت ودهون النفايات ، وتلك المشتقة من الكتلة الحيوية، والوقود الإلكتروني الاصطناعي بالكامل.

وأوضح أن كل فئة من هذه الفئات لها مزاياها وعيوبها، وتعتبر زيوت النفايات تقنية متقدمة نسبيًا ويتم مزجها في الوقود التجاري اليوم بكميات صغيرة، ولكن من المحتمل ألا يكون العرض كبيرًا بما يكفي لتشغيل جميع الطائرات.

من ناحية أخرى ، فإن الوقود الإلكتروني الاصطناعي ليس تقنية مثبتة ويمكن أن يكون باهظ التكلفة، ومن المحتمل أن تكون SAF من نوع أو آخر جزءًا كبيرًا من إستراتيجية إزالة الكربون من الطيران. وهي تشكل حوالي 65٪ من تخفيضات الانبعاثات المخطط لها في خطة إزالة الكربون لعام 2050 لاتحاد النقل الجوي الدولي. لكن معظم مناطق التدمير الذاتي لا تخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر ، ولا يزال من الممكن أن تؤدي إلى التلوث عند حرقها.

البطاريات الكهربائية

وأيضا يمكن للبطاريات تشغيل الطائرات ، على الأقل لمسافات قصيرة، حيث تحاول بعض الشركات تجربة رحلات تجريبية للطائرات الكهربائية التي تعمل بهذه الطريقة ، معظمها طائرات (الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) التي يمكنها حمل عدد قليل من الأشخاص، على عكس الطائرات التي تعمل بالاحتراق ، لن تنتج الطائرات الكهربائية أي تلوث ، ويمكن أن تصل إلى الصفر إذا كانت مشحونة بالطاقة المتجددة.

وتتمتع البطاريات بميزة كونها تقنية مستخدمة على نطاق واسع اليوم في السيارات الكهربائية ، وقد تحسنت كثيرًا على مدار عقود من التطوير، ولكن يجب أن تستمر البطاريات في التحسن بشكل كبير حتى تتمكن الطائرات الكهربائية من نقل عدد كبير من الأشخاص إلى مسافة كبيرة.