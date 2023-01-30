الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لماذا كانت مصر الناجية الوحيدة من ثورات الربيع العربى؟.. حسام بدراوى يجيب

حسام بدراوي
حسام بدراوي

قال حسام بدراوي، المفكر السياسي، إنه كان ضد منع الإنترنت في 29 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه كان هناك تأخر في ردود الأفعال على الجماهير، وكان من الممكن أن يتم انتقال السلطة بشكل شرعي لمرحلة أخرى.

ثورة 25 يناير كان من الممكن حلها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان يرى أن الوضع ممكن حله من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا يكون فيه الرئيس مبارك ولا أي شخص من أسرته، و حل البرلمان، وإجراء بعض التعديلات الدستورية.

وتابع، أنه بمرور الزمن اتضح له أشياء أخرى، من التدخلات المخابريتيه العالمية والتي كان لها دور مهم في ثورة يناير، مشيرًا إلى أن اتفق مع اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس وقتها وتحدث مع الرئيس ووافق على إجراء انتخابات مبكرة، وكان هناك سفراء دول يتدخلون في الوضع، وكانوا يتحدثون أن هذه الثورة لم يكن لها رأس أو زعامة.

وأكد أن مصر هي الناجية الوحيدة من ثورة الربيع العربي؛ لأن المؤسسة العسكرية كانت قوية والشعب ساندها وأظهر جانبًا حضاريًا غير مسبوق وكان لديه القدرة والعزيمة ويرفض الاستبداد الديني.

ثورة 25 يناير مصر الناجية الوحيدة ثورة الربيع العربي المؤسسة العسكرية الاستبداد الديني انتخابات رئاسية مبكرة

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