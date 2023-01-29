جناح الأزهر يوفر قصص الأنبياء وتفسير القرآن الكريم بطريقة مبسطة للأطفال (صور)

خصص جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، قصص الأنبياء وتفسير القرآن الكريم بطريقة مبسطة وسهلة للأطفال، وذلك لمساعدة الأطفال على معرفة الدين الإسلامي والتفسير.

وقال كرم الورداني، مسؤول بجناح الأزهر الشريف، إنهم عرضوا قصص الأنبياء وتفسير القرآن الكريم بطريقة مبسطة وسهلة جداً للأطفال؛ وذلك تسهيلًا على الأطفال لمعرفة الدين الإسلامي، وذكر أن الكتب تضم في أوراقها أسئلة وأجوبة على جميع الأسئلة الدينية بطريقة بسيطة؛ ليستوعبها للأطفال.

وأضاف أن جناح الأزهر الشريف وفر تلك الكتب والقصص بأسعار مخفضة، حيث كان سعر الكتاب 50 جنيهًا، وذلك لتيسير تلقي المعلومات، وتسهيل معرفة الأطفال على الدين الإسلامي، موضحًا أن هناك إقبال كبير على تلك الكتب وبدأت الأسر شراء الكتب والقصص لذويهم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.