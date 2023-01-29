سرق 3.8 مليون جنيه.. إحالة لص الخزينة لمحكمة جنح عابدين

أحالت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، عامل إلى محكمة الجنح، في اتهامه بسرقة 3.8 مليون جنيه من داخل خزينة مكتب كان يعمل به فى السابق.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بسرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمكتب محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب عمله اختمرت فى ذهنه سرقته، وبتاريخ الواقعة تمكن من الدلوف للمكتب والاستيلاء على مبلغ مالى أكثر من (3,5 مليون جنيهاً) من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار وعقب ذلك أخفى المبلغ المالى المستولى عليه داخل محل تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ملك أحد أقاربه (عامل، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.