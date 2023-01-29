محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الإعدادية اليوم

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تمت عن طريق نظام البابل شيت، وذلك في تمام التاسعة مساءً بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمحافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، وذلك لسهولة حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحانات هو 13735 طالبًا وطالبة بواقع 7107 طلاب و6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص.

وجرت الامتحانات من خلال 67 لجنة كانت مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة بابل شيت للعام الثاني على التوالي، في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

وينتظر الأهالي وطلاب الشهادة الإعدادية نتائج الامتحانات، والتي تبذل الجهات التنفيذية جهودًا كبيرة للإعلان عنها فور اعتمادها من المحافظ، على أن يتم توافرها من خلال رابط سريع يسهل الوصول إليه.