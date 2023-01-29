صناعة النواب توصي بالبحث عن الأرض المخصصة لعمل المنطقة الصناعية بصان الحجر

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد وكيل اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إقامة منطقة صناعية بقرية صان الحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير العمالة اللازمة للتنقيب علي الأرض المخصصة لعمل المنطقة الصناعية في مدينة صان الحجر بمركز بسيون.

وخلال الاجتماع أكد النائب محمد أحمد فايد مقدم طلب الإحاطة إن القرية بها مساحات شاسعة وغير مستغلة تابعة لوزارة السياحة والآثار، وخاصة أن مركز بسيون يعاني من عدم توافر فرص عمل وأن هذا المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل.

وقال فايد أن مدينة بسيون تعاني من عدم توافر أي أرض صالحة لعمل منطقة، صناعية حتى يتم عمل مشروعات للنفع العام.

بدوره أكد أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن هناك لجنة قررت ترشيح 5 أفدنة لصالح إقامة مشروعات خاصة بمبادرة حياة كريمة وأكدنا أنه لا مانع من التعامل مع هذه الأرض وجاء الترشيح لأنها أرض منخفضة وخالية من الآثار بشرط التزام المحافظة تقديم الخرائط وتحمل تكلفة التنقيب.

كما أشار إلى أنه لا مانع إذا رغب النائب في ترشيح أي مكان لإنشاء منطقة صناعية بشرط أن تكون خالية من الآثار.

بدوره قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن كل ما طلبته وزارة الآثار تم الموافقة عليه وتم تقديم الخرائط الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن مدينة بسيون بالفعل تحتاج لإقامة منطقة صناعية.

وأكد علاء قريطم عضو مجلس النواب، أنه لا توجد مشكلة أن تقدم المحافظة ما يفيد إدراج المشروع في خطتها الاستثمارية إلى قطاع الآثار حتى يتسنى الانتهاء من تخصيص الأرض والبدء في الانتفاع بها.

وأشار قريطم إلى أنه يجب عمل حصر بالأرض البور حتى يتم إدراجها والانتفاع بها في مشروعات صناعية وعمل تسهيل حتى يتم النفع العام بالدولة.

وقال سامح حبيب عضو مجلس النواب أن ممثل الاثار يقول أنه لا يوجد مانع حتى يتم منح الأرض لعمل منطقة صناعية في نفس الوقت يقول أنه لا يجب التعامل إلا مع جهات وهنا نود أن نؤكد أن النائب نفسه جهة يمثل جهة فهو يمثل مجلس النواب.