الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري قنا يضبط 750 كجم لحوم مجهولة المصدر خلال يناير الجاري

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 52 محضر بإجمالي مضبوطات بلغت 750 كجم ، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي محلات الجزارة خلال شهر يناير الجارى بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.
 

وأضاف الداودي أن المحاضر التي تم تحريرها شملت 37 محضر ما بين ذبح خارج المجازر الحكومية ، و لحوم مجهولة المصدر ، بإجمالي 239 كجم ، وبعد الفحص تبين صلاحية الكميات المضبوطة للإستهلاك الآدمي ، و 10 محاضر لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمي بإجمالي 477 كجم ، بالإضافة إلي 5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، و لحوم مجهولة المصدر بإجمالي 34 كجم ، تم إرسالها إلي هيئة التغذية الصحية للفحص وبيان مدي صلاحيتها . 
 

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشيرا الى أنه تم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم .

استهلاك الأدمي استقبال المواطنين اشتراطات الصحية الاشتراطات الصحية الاشتراطات

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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