الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يُشيد بنتائج أبطال ألعاب القوى استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة

أبطال ألعاب القوى
أبطال ألعاب القوى

ثمّن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النتائج المتميزة التي يحققها أبطال مصر في ألعاب القوى ضمن الاستعداد لخوض البطولات الدولية الرسمية المقبلة، مطالبًا اللاعبين بمزيد من التركيز، وتحقيق الفوز في قادم المواعيد، وإضافة إنجازات جديدة لسجل الرياضة.

جاء ذلك تعقيبًا على تحقيق «إسراء عويس» لاعبة منتخب مصر لألعاب القوي للميدالية الفضية بمسافة ٦.٤٨ متر، في الوثب الطويل داخل الصالات في ملتقي النخبة بمدينة نانت الفرنسية، ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم خلال المعسكر التدريبي لها بفرنسا وألمانيا وبلجراد بصربيا.

كما أحرز محمد مجدي حمزة لاعب منتخب مصر لألعاب القوي، الميدالية الفضية في منافسات "كلاندو" بالتشيك؛ استعدادًا لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤م، وذلك في رمي الجلة بعد تحقيق مسافة بلغت ٢٠.٥٥ متر.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى اللاعبة إسراء عويس، واللاعب محمد مجدي حمزة على النتائج المُبشِرة، متمنيًا لهما التوفيق في المنافسات الرسمية المقبلة، وإضافة إنجاز جديد لألعاب القوى المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة المستمرة مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية فيما يتعلق بإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف المنافسات الدولية، وتهيئة الأجواء حولهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات سعيًا لإحراز ألقاب شتى البطولات التي يخوضونها في ضوء رؤية الوزارة الرامية إلى الحفاظ على استدامة الإنجازات الرياضية.

 

أبطال ألعاب القوى
أبطال ألعاب القوى
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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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