الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

برعاية وزير التعليم.. انطلاق الرحلات المدرسية لمعرض الكتاب 2023 (صور)

الرحلات المدرسية
الرحلات المدرسية لمعرض الكتاب 2023

انطلقت الرحلات المدرسية لمعرض الكتاب، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ومتابعة الدكتور  عمرو الدسوقي الشريف، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وتنفيذ سامح السيد حافظ، مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، وذلك بالتزامن مع بداية إجازة منتصف العام.

 

 

حيث جرى انطلاق أولى الرحلات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ(54) بمشاركة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وزار الطلاب أجنحة المعرض المختلفة.

 

يُذكر أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

 

وجرى اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏

أجازة منتصف العام الأنشطة الثقافية والفنية الإدارة المركزية الان التربية والتعليم والتعليم الفني التجمعات التجمع الخامس الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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