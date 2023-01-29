الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر شيكارة الإسمنت للمستهلك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 29 يناير

إسمنت
إسمنت

استقر سعر شيكارة الإسمنت بمستهل تعاملات اليوم الأحد للمستهلك، على أن يتم تسليمها للتجار. 

 

ونوضح لكم أسعار 38 منتجا من أنواع الإسمنت  

 

شهد سعر طن الإسمنت المسلح للمستهلك ما بين  1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع 
 

جاء سعر طن الإسمنت النصر اليوم للمستهلك  ما بين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع


بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل  اليوم للمستهلك  مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم ارض المصنع


وسجل سعر طن الإسمنت المخصوص للمستهلك اليوم  ما بين 1,900 جنيه 1,905 جنيه تسليم أرض المصنع


وبلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع


وبلغ سعر طن إسمنت  للسمتهلك اليوم سيناء 42.5 مابين  1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع


سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم  ما بين 1,890 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سجل اسمنت السهم  للسمتهلك اليوم ما بين 1,840 جنيه 1,850 جنيه
وقد جاء أسمنت السويدي  للمستهلك  اليوم ما بين 1,980 جنيه 1,990 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم ما بين  1,890 جنيه 1,895 جنيه
ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم  1,830 جنيه 1,830 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة  للسمتهلك اليوم  ما بين 1,970 جنيه 1,975 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت الممتازللسمتهلك اليوم  ما بين  1,935 جنيه 1,940 جنيه
بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للسمتهلك  اليوم  ما بين 1,930 جنيه 1,940 جنيه


وسجل سعر طن إسمنت تايتان  للسمتهلك ما بين 1,880 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سعر طن إسمنت سيناء للسمتهلك اليوم ما بين  1,860 جنيه 1,870 جنيه
وجاء سعر طن إسمنت أسيوط ما بين  1,800 جنيه 1,800 جنيه
ورصد سعر طن إسمنت المهندس ما بين 1,890 جنيه 1,900 جنيه
واضاف سعر طن إسمنت النهضة  ما بين 1,820 جنيه 1,820 جنيه
وبلغ  سعر طن إسمنت أسوان ما بين 1,780 جنيه 
وسجل سعر طن إسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
بينما بلغ سعر طن إسمنت قنا ما بين 1,820 جنيه 1,830 جنيه
وجاء سعر طن إسمنت المصريين ليسجل ما بين 1,760 جنيه 1,770 جنيه
وبلغ سعر طن إسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن إسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه
وكما سجل سعر طن إسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه
كما وصل سعر طن إسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه
كما جاء سعر طن إسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن  إسمنت الماكس 1,880 جنيه 
وبلغ سعر طن إسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه
كماجاء سعر طن إسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه
كما سجل سعر طن إسمنت الصرح  مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه

سعر  طن الإسمنت السوبر للسمتهلك بأنواعه المختلفة

جاء سعر طن الإسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.
بلغ سعر طن إسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى  2550 جنيه.
سجل سعر طن  إسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن.

كما بلغ سعر طن إسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن.
وقد وصل سعر طن  إسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.

شيكارة الاسمنت الاحد29 أسمنت السويد أسمنت أسيوط أسمنت المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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سعر شيكارة الإسمنت للمستهلك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 29 يناير

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