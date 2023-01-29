الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز قنا الجديدة يطرح مناقصتين لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

قنا الجديدة
قنا الجديدة

أعلن المهندس أحمد سعيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن طرح مناقصتين لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تنص المناقصة الأولى على تنفيذ أعمال لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين والشوارع والأحياء السكنية الأولى والثانية بالمدينة، بينما تتضمن المناقصة الثانية تنفيذ أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الثاني بالمدينة وذلك ليتم تنفيذها لشركات المقاولات المتخصصة المقيدة بالاتحاد. 


شروط الحصول وتنفيذ المناقصة 
 

 

وأفاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة على حدة، كما يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز المدينة في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة. 


وأشار المهندس أحمد سعيد، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 30000 ألف جنيه للمناقصة الأولى، بينما يبلغ قيمة التأمين للمناقصة الثانية نحو 100000 ألف جنيه ويتم استكمال نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي وذلك لكل مناقصة على حدة.

وتابع أنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 ظهرا بمقر الجها  وقد تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023، بينما تعقد جلسة المناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية  للمناقصة الأولى يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، بينما تعقد جلسة المناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023، لافتا إلى أن الفئة المناسبة لتنفيذ المناقصة الأولى الفئة السادسة لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال المباني المتكاملة  أو أعمال الطرق، بينما المناقصة الثانية الفئة الرابعة لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال الأشغال العامة أو الفئة الثانية للشركة المتخصصة في تكميلية تخصصية .

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحتة التنفيذية.

طرح مناقصتان لمقاولي اعمال الطرق جهاز مدينة قنا الجديدة لمقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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