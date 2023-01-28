السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابطة العالم الإسلامي تدين إحراق نُسَخ من المصحف الشريف في الدنمارك

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام متطرفين على حرق نُسَخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيٍّ جديدٍ لمشاعر المسلمين.

وندد أمين الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيانٍ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت- إصرار المتطرفين على تكرار هذه التصرفات الهوجاء بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء -في جملة إساءاتها- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية.

وجدَّد العيسى التحذيرَ من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، والتشويش على صوت العقل وجهود تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الأديان، داعيا الحكومات كافةً إلى إدراك مخاطر هذه الممارسات الهمجية واللامسئولة، واتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ وحازمةٍ في مواجهتها.

وأوضح أمين رابطة العالم الإسلامي أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم الداعية -دومًا- إلى السلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافًا صادقًا حول دُوَلهم الوطنية، وإسهامًا فاعلًا في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصرارًا على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

منظمة دولية مستقلة، أعضاؤها من كافة الدول والمذاهب الإسلامية، مقرها مكة المكرمة، تُعنىٰ بإيضاح حقيقة الإسلام، وتعزيز الصداقة بين الشعوب. وأنشئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقـد بمكة المكرمة في 14من ذي الحجـة1381هـ. الموافق 18 من مايو 1962م.

وتمثل الرابطة في كل من:
-  هيئة الأمم المتحدة بصفة عضو مراقب بـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري.
-  منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب؛ تحضر مؤتمرات القمة، ووزراء الخارجية، وجميع مؤتمرات المنظمة.
-  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  بصفة عضو.
-  منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بصفة عضو.

رابطة العالم الإسلامي إقدام متطرفين الدنماركية كوبنهاجن العالم الإسلامي الدنمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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