الإعلام السياحي.. يحتفل بمرور 15 عامًا على الانطلاق وتدشين الاتحاد

أعلن الدكتور نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية، عن تدشين الاتحاد العربي للإعلام السياحي لفعاليات الاحتفال بمرور 15 عامًا على الانطلاق، مؤكدًا دعم اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية لأعمال الاتحاد في كافة الدول العربية، مشيدًا بهذه الخطوة التي وصفها بالهامة والضرورية لإبراز مقوماتنا السياحية الكبيرة بشكل لائق، من خلال الاتحاد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط وهو تتويج لجهود دؤوبة مخلصة للإعلام السياحي العربي وفروعه المنتشرة عبر خمس عشر دولة.

الاتحاد العربي للإعلام السياحي

وأعلن الدكتور نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية، عن دعمه لأعمال الاتحاد العربى للإعلام السياحى.

كما أعلن الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي والمتحدث الرسمي باسمه أن هذا التحول هو تطور لمسيرة ناجحة بكل المقاييس على مدار سنوات من العمل الإعلامى فى المجال السياحي حتى أصبح مسمى الإعلام السياحي متداولًا بسلاسة كفرع أساسي من فروع الإعلام المتخصص.

وقالت الدكتورة لمياء محمود الأمين العام للاتحاد العربي للإعلام السياحي، إن إقامة عشرات الفعاليات في الكثير من المدن العربية بمشاركة مئات الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية وبدعم من وزارات السياحة العربية والهيئات السياحية الرسمية ومؤسسات السياحة والسفر العامة والخاصة والفنادق وشركات الطيران التى هى أهم أدوات العمل السياحى على مدار سنوات كانت مؤشرات نجاح مهمة جعلت اسم المركز العربي للإعلام السياحي يكون له المبادرة فى كثير من المجالات.

أوسكار الإعلام السياحي

وأعلن الإعلامى خالد خليل عن انطلاق أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2023 بأربع وثلاثين جائزة، حيث تم إدراج مسابقات لأول مرة وسيتم إعلام فروع المركز فى كل الدول العربية بالبرنامج الزمنى للمشاركة حتى يكون هناك تمثيل لدولهم فيها.

فيما أعلن الصحفي مصطفى عبد المنعم أنه سيتم إعلان اليوم العربي للإعلام السياحي ليكون يوما احتفاليا سنويا بهذا النشاط وتم عمل استفتاء بين المشاركين فى الاحتفالية للاختيار بين تاريخ انطلاق المركز العربي للإعلام السياحي عام 2008 واليوم تاريخ إعلان الاتحاد العربي للإعلام السياحي ليكون هذا اليوم، ومن المنتظر أن يتم تحديد اليوم بعد انتهاء الإدلاء بالرأى.

كما تحدث مجموعة من الإعلاميين والسياحيين من مصر والعراق والإمارات والجزائر واليمن والسعودية والأردن والبحرين وقطر، مشيدين بالدور الذي قام به المركز العربي للإعلام السياحي على الساحة الإعلامية والسياحية العربية متمنين المزيد من النجاح في الفترة القادمة فى ظل التحول إلى الاتحاد العربي للإعلام السياحي.