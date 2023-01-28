«ما بين الألم والأمل».. قصة الضابط عمرو عبدالرءوف وإصابته برصاص الإخوان

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا تسجيليًا حكايات الأبطال "نقطة تحول ما بين الألم والأمل"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنها قصة إصابة ضابط الشرطة عمرو عبدالرءوف، بطلقات من الجماعة الإرهابية في عينيه خلال أدائه إحدى المهام الرسمية.

تفاصيل الحادث

وقال عمرو عبدالرءوف، خلال الفيلم، إنه أوكل إليه مهمة الهجوم على مخزن سلاح، وعندما اتجه هو وزملاؤه لتنفيذ المهمة عند طرقه للباب خرج طفل صغير وسأله عن والده، وبعد دقائق انطلقت طلقات رصاص من كل مكان، وكان زوجة هذا الشخص تستغيث فيقول لها "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".

وأضاف أنه أصيب بأربع طلقات في وجهه وفجأة سمع مقولة "إسعاف بسرعة"، مشيرًا إلى أن إحدى الطلقات دخلت من عينه واستقرت في المخ.

وتابع: "ربنا أعطانا مليون نعمة، وعند فقد نعمة يتبقى 999999 نعمة، وربنا يبارك فيما بقى"، مشيرًا إلى أنه وقت الإصابة كان يتساءل دائمًا "هاشوف زوجتي وأولادي وأرى ابنتي وهي تكبر، وبعد فترة علاج من 3 و4 أشهر أصبحت أرى جيدًا، وعملي السابق كان كله بالسلاح والجري".

وأضاف: "ما مررت به وجدت أني في مجال التكنولوجيا والتطور السريع فيها، يجعلك جعان معلومات وتريد أن تتعلم بسرعة".