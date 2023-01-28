قطع المياه 10 ساعات عن هذه المناطق فى الجيزة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق: "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية"، وذلك من الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 29 / 1 / 2023 حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 30 / 1 / 2023.



وكشفت "الشركة"، قطع المياه عن مناطق: "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 30/ 1 / 2023 حتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم، وذلك لنهو أعمال الربط.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

