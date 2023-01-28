شهدت أسعار البنزين العالمية، اليوم، انخفاضا كبيرا لتسجل 2.5805 دولار للجالون بنسبة 1.21% في تعاملات اليوم.

ويقول خبراء الطاقة إن هناك فروق ما بين الدول في أسعار البنزين في الدول المنتجة والصادرة للبترول تكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

2.5805 دولار للجالون.. انخفاض أسعار البنزين عالميا

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية شهر ديسمبر وهي كالاتي:

بنزين 80.. 8 جنيهات

بنزين 92.. 9.25 جنيه للتر

بنزين 95.. 10.75 جنيه

سعر السولار 7.25 جنيه للتر

طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين» في بداية عام 2023، وتجمعت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى المعنية، خلال الشهر المقبل، للإعلان عن الأسعار للربع الأول من العام القادم «يناير ــ مارس».