السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

2.5805 دولار للجالون.. انخفاض أسعار البنزين عالميا

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار البنزين العالمية، اليوم، انخفاضا كبيرا لتسجل 2.5805 دولار للجالون بنسبة 1.21% في تعاملات اليوم.

ويقول خبراء الطاقة إن هناك فروق ما بين الدول في أسعار البنزين في الدول المنتجة والصادرة للبترول تكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

2.5805 دولار للجالون.. انخفاض أسعار البنزين عالميا 

 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية شهر ديسمبر وهي كالاتي:

بنزين 80.. 8 جنيهات

بنزين 92.. 9.25 جنيه للتر

بنزين 95.. 10.75 جنيه

سعر السولار 7.25 جنيه للتر

طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين» في بداية عام 2023، وتجمعت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى المعنية، خلال الشهر المقبل، للإعلان عن الأسعار للربع الأول من العام القادم «يناير ــ مارس».

أسعار البنزين أسعار الوقود البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول اسعار البنزين العالمية بنزين بنزين 92 انخفاض أسعار البنزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع القنطرة غرب بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جولة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية