الأكثر ربحًَا خلال 2022.. أزمة أوكرانيا تنعش شركات السلاح (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، تقريرًا حول الحرب الروسية الأوكرانية بعنوان «أزمة أوكرانيا تنعش شركات السلاح».

وذكر التقرير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جاءت لتنعش طموحات شركات السلاح حول العالم، لاسيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف.

وأشار التقرير، إلى أن الدول الغربية في ظل الدعم المعهود لكييف باتت تحتاج إلى إعادة تجديد مخزوناتها، إلى مستويات مناسبة في ظل تآكل تلك المخزونات، وهو الأمر الذي يدفعها لشراء المزيد من الأسلحة، وهو ما كان دافعًا لزيادة الطلب خلال عام 2022.

هذا الانتعاش انعكس على أسهم شركات الدفاع في أوروبا، والتي جاءت ضمن الأكثر ربحًا خلال عام 2022، وفي ألمانيا ارتفع سهم "راين ميتال" بنحو 140% خلال العام.

كما ارتفع سهم شركة "هونسلت" بنحو 40%، وأيضًا ارتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، محققة مكاسب تتراوح بين 60% و80%، وسط توقعات بمزيد من الانتعاش لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.