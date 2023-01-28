التحقيق في مخالفات إدارية وتقصير بالعمل خلال متابعة بعض الخدمات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتي شملت: الإدارتين البيطرية والاجتماعية بمركز ومدينة ناصر ، والوحدة المحلية بأطواب القروي بمركز الواسطى، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة في قطاعات الطب البيطري والتضامن والخدمات الجماهيرية والمعلاملات الحكومية والإشغالات والنظافة وذلك تحت إشراف:أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة ومشاركة أعضاء اللجان.

تضمن التقرير، الإشارة إلى متابعة منظومة العمل بوحدة التضامن، في ملف برنامج تكافل وكرامة بجانب متابعة منظومة العمل بقسم الأسرة والطفولة والاطلاع على موقف الحضانات والتي بلغ إجماليها أكثر من 80 حضانة (35 خاصة + 34 تابعة لجمعيات أهلية ، فيما تم إلغاء وإيقاف بعض الحضانات والمضى قدما في توفيق واستيفاء الشروط لبعض الحضانات، إضافة إلى متابعة وحدة الأسر المنتجة والاطلاع عدد المشروعات المنفذة بوحدات ناصر إلى 144 مشروعاً بقيمة زادت عن 1.5 مليون جنيهاً، وذلك في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022، بجانب متابعة منظومة العمل بالإدارة البيطرية، والتي أسفرت عن رصد بعض حالات الغياب وترك العمل بالإدارة ، وكذا رصد حالات وترك عمل بإدارة التضامن".

وخلال مرور اللجنة على إدارات ومكاتب وأقسام المجلس القروي لإطواب بالواسطى، شملت الحملة الميكانيكية والكهرباء، التنظيم والإشغالات، والبيئة والرخص، ومتابعة الحالة العامة للإشغالات والنظافة ، تبين وجود إشغالات أمام الوحدة الزراعية، وبعض الإشغالات في مناطق وأماكن بدائرة الوحدة المحلية وأكشاك بجوار مدرسة اللغات بالقرية وتجمع قمامة بجوار فرع البنك الزراعي المصري ومزلقان السكة الحديد، بجانب رصد بعض حالات الغياب وترك العمل والتأخر في إرسال محاضر البيئة إلى شرطة المسطحات والبيئة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بالتحقيق مع حالات الغياب بإدارة ناصر الاجتماعية، والتنبيه على مسئول سجلات الحضور والانصراف بتقفيل السجل في المواعيد الرسمية وتسجيل خط السير بسجل خطوط السير، وتكثيف المرور على الجمعيات الأهلية بدائرة المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أية مخالفات وتكثيف المرور على الحضانات للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة والإفادة بأسباب توقف بعض الفيز الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.