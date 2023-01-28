السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار ينهي حياة سيدة أثناء عبورها السكة الحديد في كفر الشيخ

جثة
جثة

اصطدم قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديدية بمدينة بيلا فلقيت مصرعها، بالقرب من المقابر، حيث تصادف مرور قطار بيلا كفر الشيخ، ليصطدم القطار بالسيدة وتوفيت في الحال متأثرة بالحادث، وجرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن وكذلك قسم شرطة بندر بيلا،  بلاغ من أهالي مدينة بيلا، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء مرورها من معبر غير شرعي وغير مخصص لعبور المشاة بالقرب من منطقة المقابر بمدينة بيلا، وتتوفى في الحال في موقع البلاغ.

بانتقال ضباط قسم شرطة بيلا، إلى موقع البلاغ تبين مصرع سيدة في منتصف العقد السادس من العمر، تقيم بقرية الشرقاوية التابعة لمركز شرطة بيلا، ليجري نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة إداري قسم شرطة بيلا وجار العرض على جهات التحقيق بمركز شرطة بيلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قطار شريط السكة الحديدية مدينة بيلا مستشفى بيلا المركزي الإسعاف مساعد وزير الداخلية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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