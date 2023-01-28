وفاة طفل صعقُا بالكهرباء في مركز طهطا بسوهاج

تعرض طفل لصعق التيار الكهربائي أثناء قيامه بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلى أحد الأشجار المجاورة لمنزله، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة مما نتج عنه صعقه ووفاته، في منطقة السوق البرانى دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل صعقًا بالكهرباء بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي المحافظة، وتم نقله للمستشفى العام بطهطا تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.