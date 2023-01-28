السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفل صعقُا بالكهرباء في مركز طهطا بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تعرض طفل لصعق التيار الكهربائي أثناء قيامه بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلى أحد الأشجار المجاورة لمنزله، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة مما نتج عنه صعقه ووفاته، في منطقة السوق البرانى دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل صعقًا بالكهرباء بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي المحافظة، وتم نقله للمستشفى العام بطهطا تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

طفل التيار الكهربائي ثمار الفاكهة محافظة سوهاج شرطة طهطا اللواء مدير أمن سوهاج

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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