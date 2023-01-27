الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل التحريات حول مصرع مسن تحت عجلات المترو بمحطة هارون

جثة
جثة

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة وفاة مسن دهسًا أسفل عجلات المترو بمحطة هارون لبيان تفاصيل وملابسات الحادث.

 ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة المترو، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق «الخط الثالث» بمحطة هارون، بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبالانتقال عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المدعو “محمد عبد الرؤوف”، في العقد السادس من العمر.

وعثر بحوزته على “حافظة نقوده، وبطاقة الرقم القومي، وبعض الأوراق”.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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