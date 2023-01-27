الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول نشاط تاجر مخدرة ضبط في الجيزة

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل ترويجها بين عملائه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها للاتجار بها، وترويجها بين زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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