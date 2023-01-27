النيابة تطلب التحريات حول نشاط تاجر مخدرة ضبط في الجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل ترويجها بين عملائه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها للاتجار بها، وترويجها بين زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.