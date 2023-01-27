عن حرق «المصحف».. موسكو: استفزاز وقح بتواطؤ من السلطات الدنماركية

أدانت موسكو جرائم حرق القرآن الكريم، التي نفذت إحداها اليوم أمام القنصلية الروسية في كوبنهاجن، مشيرة إلى تواطؤ السلطات الدنماركية في ذلك.

وقالت السفارة الروسية في الدنمارك في بيان لها: "وقعت سلسلة من أعمال التدنيس في 27 يناير في كوبنهاجن بما في ذلك أمام مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في الدنمارك، حيث أحرقت نسخة من القرآن الكريم".

وأضافت: "هذه الإهانة العلنية لمشاعر المؤمنين تم تنظيمها بتواطؤ من السلطات الدنماركية، وهو ليس مظهرا من مظاهر حرية التعبير والديمقراطية، بل استفزاز وقح وجاهل، يهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والصراع بين الحضارات".

وتابعت: "يجب منع مثل هذه الممارسات بشكل كامل، ومحاسبة منظميها"، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

وأدانت روسيا عبر خارجيتها حرق القرآن الكريم، من قبل المتطرفين في ستوكهولم بحجة حرية التعبير، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.

وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية، جينادي أسكالدوفيتش، في بيان له: "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".

وأضاف: "شهدنا كيف أن الفجور والتساهل السياسي، المغطاة بكلمات معقولة حول حرية التعبير، والتعبير عن الذات، تؤدي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين، وعلى وجه الخصوص المسلمين هذه المرة".