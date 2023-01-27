الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. افتتاح مسجد عزبة محمود محمد بعد تطويره ببنى سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لافتتاح مسجد عزبة محمود حمد التابعة لقرية الحمّام بعد إحلاله وتجديده، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار  بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 300 متر وبتكلفة 2.558 مليون جنيه، بحضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، والشيخ رجب حسين مدير أوقاف ناصر، والشيخ خميس محمد قياتي مدير المساجد الأهلية ومحمد مختار رئيس قرية الحمام والشيخ أحمد فراج مفتش المنطقة بإدارة أوقاف ناصر والمهندس  عاطف سالم بالإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف.

في سياق آخر، تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة

وتبين التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد  الجبالي، مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 69 ألفا و785رأساً (58ألف و524 من الأبقار + 10 آلاف و945 من الأغنام +316 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الجاري وحتى 24 من نفس الشهر"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات البيطرية المجتمع المدنى أوقاف بني سويف بني سويف

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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