الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ناشرون: معرض الكتاب انطلاقة جديدة للثقافة المصرية.. الحضور فاق توقعاتنا

زحام شديد علي معرض
زحام شديد علي معرض الكتاب

تدفقت جموع طلاب العلم والمعرفة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثاني أيامه، ما خلق حالة من الحيوية خاصة طقس مناسب وانتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، ما يسمح لطلاب المعرفة من المحافظات خارج القاهرة بالحج إلى معرض الكتاب.

الــ “الدستور” استطلعت آراء الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذين أكدوا أن حضور زوار المعرض فاق توقعاتهم.

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ــ سقف غير متوقع لزوار المعرض

في البداية أكدت الناشرة شيماء ملا يوسف، مالكة ومديرة دار “رؤية” للنشر، على أن القارئ المصري متفهم ومتقبل لأسعار الكتب الجديدة، بل ويدفع القراء تلك الزيادات بدون تذمر أو شكوى، على عكس القراء الأجانب من خارج مصر، والمعروفون للدار ويطلبون كل جديد لديها، مع كل دورة جديدة في المعرض.

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ولفتت “شيماء” إلى أن القراء الأجانب يصرون علي الحصول على الكتب الجديدة، بنفس الأسعار القديمة، رغم قدرتهم الشرائية مقارنة بالقراء المصريين.

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ــ لا تزال مصر رائدة للثقافة العربية

وبدوره، قال الناشر “رضا عوض”: “لا تزال مصر رائدة للثقافة العربية بفضل القارئ المصري، والذي تحدي ارتفاع سعر الدولار وتدفق علي قاعات المعرض، ومن اليوم الأول من افتتاحه للزوار، وهو ما ينبئ بإنطلاقة جديدة لنهضة الثقافة المصرية، وكونها رائدة في هذا المجال في دول العالم العربي”.

وأضاف عوض: “شهدنا من اليوم الأول إقبال من رواد المعرض علي شراء الكتب والمؤلفات الجديدة، وعلي عكس السنوات الماضية، ازدحام المعرض هذا العام يترجم قوة شرائية، فالزوار في الدورات السابقة في أغلبيتهم كانوا يتجولون في القاعات لمجرد الاطلاع أو (الفرجة)، بينما دورة هذا العام ومن يومها الأول لوحظ أن الازدحام في أروقة المعرض بغرض الشراء واقتناء الكتب الجديدة”.

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ــ خصومات دور النشر تنشط المعرض

بدوره قال الناشر شريف بكر، مالك ومدير دار العربي للنشر: “من اليوم الأول للمعرض وهناك حراك وحيوية، وهذا لعدة أسباب، من بينها دفء الجو الصحو ما ساعد على تشجيع القراء على زيارة المعرض، كما أن الخصومات التي تطرحها دور النشر المختلفة علي كتبها، شجعت الزوار علي اقتناء الكتب وشراء مؤلفات كتابهم المفضلين”.

ولفت “بكر” إلى أن انتهاء أغلب الطلاب من امتحانات الترم الأول، وبدء إجازة نصف العام الدراسي، سبب آخر من أسباب تدفق الزوار على أجنحة المعرض من يومه الأول، وأتمنى أن تدوم هذه الحالة حتي نهاية فترة المعرض.

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ــ إقبال القراء على المعرض فاق توقعاتنا

من جهته، أكد الناشر محمود عبد النبي، مدير دار إيبيدي للنشر والتوزيع، على أن إقبال زوار وجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، فاق توقعاتنا كناشرين، نظرا للظروف الاقتصادية، لم نكن نتوقع هذا الحضور الكثيف للقراء ليس فقط للتجوال بين صالات المعرض وقاعاته بل وللشراء أيضا.

وهو ما لفت إليه أيضا الناشر “وائل الملا” مالك ومدير دار مصر العربية للنشر والتوزيع، والذي عول على تزامن انعقاد المعرض مع إجازة نصف العام الدراسية، ما يسمح للطلاب سواء في القاهرة أو من المحافظات، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة المعرض ونأمل خيرا في دورة هذا العام. 

       

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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