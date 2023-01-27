منسق«2 كفاية»: مليون أسرة تستفيد من برنامجى تكافل والدعم النقدى المشروط

قال أحمد يونس، منسق عام مشروع "2 كفاية"، إن المشروع بدأ عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية بوجود برنامج متكامل من أجل الحد من الزيادة السكانية، موضحًا أنه تم العمل على مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وبرنامج الدعم النقدي المشروط الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين الأكثر فقرًا بالصعيد والوجه البحري.

وأضاف منسق عام مشروع "2 كفاية"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء دراسة، وتقرر بموجبها العمل في 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب، والأكثر فقرًا التي نقدم لها الدعم النقدي المشروط، في البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بالوجه القبلي، بداية من الجيزة حتى أسوان في جنوب الصعيد.

- بدء العمل في المناطق البديلة للعشوائيات

لفت "يونس" إلى أنه تم بدء العمل في المناطق البديلة للعشوائيات ومن ضمنها حي الأسمرات، فضلًا عن تنفيذ 9.3 ملايين زيارة تردد على المستفيدين من البرنامج؛ لتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وأكد منسق عام مشروع "2 كفاية"، أن كل سيدة تحتاج إلى الإطمئنان على نفسها يتم إحالتها إلى العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو العيادات التابعة للجمعيات الأهلية التي تعمل في مشروع "2 كفاية".