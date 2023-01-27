أصغر كاتبة بمعرض الكتاب توثق الإنجازات في قصص للأطفال: ده مستقبلنا

قالت فريدة محمد تبلغ من العمر 10 سنوات، أصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ«كتاب مصر» بعيون طفلة سفيرة لبلدي.

وتقول فريدة لموقع «الدستور»، إن الكتاب تدور أحداثه على شكل قصة للأطفال تتحدث فيه عن الإنجازات الحديثة والجمهورية الجديدة وتاريخنا الحديث.

وأضافت: "لأن زي ما عندنا تاريخ وحضارة قديمة، إحنا كمان بنبني تاريخ حديث لازم نعرفه كويس علشان دا مستقبلنا ونحافظ عليه".

وتابعت عن مقابلتها بوزيرة الثقافة أمس: «كنت في غاية الفرحة والسعادة وتحدثت معي بكل الحب وسألتني إذا كنت من المشاركين في جوائز المبدع الصغير أم لا».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .