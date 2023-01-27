الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: إنتاج مركبات صالحة للزراعة العضوية لتحسين جودة المحاصيل

الدكتور ممدوح السباعي
الدكتور ممدوح السباعي

قال الدكتور ممدوح السباعي،  رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية التابعة لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم التوسع في تجهيز معامل ومصانع الهيئة، لتقديم المنتجات والمركبات الصالحة للزراعة العضوية التي تشمل جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتحقيق زيادة في المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها.

 إنتاج غذاء صحي آمن للإنسان والحيوان ويعمل على تحقيق زيادة في إنتاجية المحاصيل 

وقال السباعي، إن هيئة صندوق الموازنة الزراعية ستسعى جاهدة لتقديم معظم الخدمات للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج مركبات عضوية جديدة تعمل على المحافظة على خصوبة التربة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لصندوق الموازنة الزراعية هو إنتاج غذاء صحي آمن للإنسان والحيوان ويعمل على تحقيق زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها.

وتابع أن الهيئة تصنع مركبات حيوية، لمقاومة الإصابات النيماتودية للنباتات في جميع أطوارها ومقاومة الإصابات الفطرية وأعفان الجذور المصاحبة لإصابات النيمادتودا بالتربة وتستخدم لجميع المحاصيل، لضمان الحصول على محصول جيد.

فى سياق آخر، رصد التقرير الأسبوعى لوزارة الزراعة، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة إلى محافظة المنوفية، تشمل ٢٣ سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة ومزارعها والجهات الإنتاجية التابعة لها، كذلك نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية بعنوان: "نصائح لتفادي الأخطاء الشائعة عند سحب العينة"، لأعضاء المجلس من منتجي ومصدري الصناعات الغذائية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لشباب الباحثين والمحللين عن طرق التحليل وتوكيد الجودة وطرق اكتشاف الأخطاء أثناء العمل وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7600 شهادة.

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