بعد تنسيق مرتجي.. مسؤول التسويق بالأهلي يلحق بالبعثة في المغرب

استقرأحمد الطوخي، مسؤول حقوق التسويق بالنادي الأهلي على اللحاق ببعثة الفريق الأول في المغرب بعد انتهاء مهام عمله التنظيمية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المحليين والتي تقام حاليا في الجزائر.

وكشف مصدر مسؤول أن المهندس خالد مرتجي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، حرص على تنسيق التحاق طوخي ببعثة الفريق التي تصل المغرب فجر الأحد المقبل استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويتواجد أحمد الطوخي مسئول حقوق التسويق بالأهلي ضمن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في الجزائر للعمل كمنسق لتفعيل الحقوق التجارية والرعاية بالبطولة.

وأضاف المصدر أن رغبة إدارة القلعة الحمراء في استغلال خبرات الطوخي الإفريقية في التسويق كلفت مرتجي بالتنسيق معه لضرورة تواجده مع البعثة في مونديال الأندية.

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي خلال الاجتماع

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا بمقر ‏النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي جاء ‏في مقدمتها ملف شركة الأهلي لكرة القدم.‏

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

- اعتمد المجلس الاختصاصات الجديدة لشركة الأهلي لكرة القدم، بعد استعراض مجلس إدارة ‏الشركة برئاسة المهندس عدلي القيعي وعضوية خالد عبد القادر وأحمد حسام، الرؤية الخاصة ‏بها.‏

- واعتمد المجلس الاختصاصات والمسئوليات الخاصة بشركة الأهلي لكرة القدم وأهمها على ‏النحو التالي: ‏

- مسئولية الشركة عن مصادر تمويل واستمرار الأهلي في الريادة في كرة القدم.‏

- اتخاذ الشركة ما يلزم تجاه العقود التجارية والتسويقية الخاصة بكرة القدم، بالتنسيق مع الكابتن ‏محمود الخطيب، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف ‏على ملف كرة القدم.

- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الخاص بشركة الأهلي لكرة القدم، حيث وافق المجلس على ‏ضم أمير توفيق، وماريان ديمتري وأحمد الطوخي وحنان الزيني بداية من 1 فبراير المقبل، وذلك في ‏إطار الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده.‏

- رخص مجلس الإدارة للشركة اتخاذ كل ما يلزم نحو استخدام العلامات التجارية، التي قام ‏النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجارية، واتخاذ ما يلزم لاستخدامها فيما يخص كرة ‏القدم.‏

- إعداد ومتابعة الأمور الخاصة بكرة القدم من تاريخ موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه ‏. ‏

- تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من جانب مجلس ‏الإدارة.