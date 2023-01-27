الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المقاولون فى مهمة المحافظة على تواجده بالمربع الذهبى أمام الاتحاد السكندى

المقاولون فاز في
المقاولون فاز في أخر مبارياته على الداخلية

يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر مواجهة قوية بين المقاولون والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الجمعة في الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

 

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الرابع رصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ويعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي وهو أفضل فريق في الدوري خلال شهر يناير الجاري والوحيد الذي حقق خمسة انتصارات متتالية على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان والداخلية ويسعى لمواصلة انتصاراته والمحافظة على وجوده في المربع الذهبي.

 

شوفي غريب أكد للاعبيه أن مواجهة زعيم الثغر تعتبر فاصلة في مسيرة الفريق والفوز وحده يضمن البقاء في المربع الذهبي ويزيد الفارق مع الاتحاد إلى خمس نقاط.

 

على الجانب الأخر يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز السادس برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل واحد و6 هزائم وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة وجمع 7 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع الزمالك وإذا فاز اليوم سيرتفع رصيده الى 28 نقطة ويدخل المربع الذهبي في حالة تعثر الزمالك أمام فيوتشر يوم الأحد المقبل.

 

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان وهشام صلاح وجافين جازيتو وخالد صبحي ومحمود علاء وصبري رحيل وعبد الله نصيب ومصطفى إبراهيم ومورو ساليفو وإسلام عبد النعيم و خالد الغندور وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز وعمارحمدي ومحمد فارس ومحمد محمود وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وعبد الغني محمد وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

 

يدير المباراة  محمد التابعي غازي ويساعده هشام طلب ووائل عاطف ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون الاتحاد السكندرى شوقى غريب الصربي زوران مانولوفيتش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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